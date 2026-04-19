Трамп несподівано змінив склад делегації на переговорах з Іраном

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

На переговорах з Іраном, які відбудуться у вівторок, 21 квітня, в Ісламабаді, не буде присутнім віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював попередній раунд.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в коментарі The New York Post.

«Стів поїде туди завтра ввечері», — сказав він у телефонній розмові з Білого дому, підтвердивши, що спеціальний посланець Стів Віткофф прибуде до Ісламабаду в понеділок ввечері перед другим раундом мирних переговорів.

Президент додав, що Джаред Кушнер — його зять і ветеран минулих угод на Близькому Сході — також візьме участь у переговорах, запланованих на вівторок.

Коли Трампу повідомили, що в Ісламабаді помітили посадовців з Катару, які сподівалися прийняти його, якщо він приїде до столиці Пакистану, він не здивувався і припустив, що може приїхати до Ісламабаду, якщо буде досягнуто угоди.

«Можливо, трохи пізніше. Подивимося, як все вийде завтра», — сказав він.

Нагадаємо, цьго ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що американські представники мають намір прибути до Ісламабаду завтра ввечері для переговорів з Іраном. При цьому він пригрозив ударами по іранській енергетиці у разі відмови Тегерану від «справедливої» угоди.

заявив, що мирну угоду з Іраном буде укладено, зазначивши, що для цього існує два шляхи.