Трамп незабаром виведе з експлуатації винищувач: чи може Україна отримати цей літак

Штурмовики A-10 Thunderbolt / © Військово-історичний журнал

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США вже наступного року планують списати понад сотню легендарних штурмовиків A-10 Thunderbolt II, відомих також як «Warthog» («Бородавочник»). Чи зможе Україна отримати ці літаки для боротьби з російською агресією — питання, яке викликає неабиякий інтерес.

Про це пише видання FOCUS online.

Про це повідомляє видання FlightGlobal, яке розповіло, що виведення A-10 з бойового складу ВПС США планується значно раніше — у 2026 році замість попередньо оголошеного 2028-2029 років. Причина — економія бюджету та переорієнтація коштів на нові військові проєкти. Літаки отримали прізвисько «Бородавочники» через свій незвичайний зовнішній вигляд і високу витривалість.

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Чи зможе Україна скористатися «Бородавочниками»

Серед 162 літаків, що залишаться після списання, існує варіант їх передачі Україні. Проте ще минулого року колишній цивільний керівник ВПС США Френк Кендал повідомив, що Київ не виявляв великого інтересу до цих літаків. За його словами, Україна справедливо хвилюється через технічний стан літаків і проблеми з їх обслуговуванням після експорту зі США.

«Проблема в тому, що після вивезення зі США немає базової підтримки. Країна, яка отримає літаки, матиме значні труднощі з їхнім обслуговуванням. До того ж це дуже старі машини — їм близько 45 років, і запчастини важко знайти», — пояснив Кендал в інтерв’ю Defense One.

Особливості A-10 і чи підходять вони для війни в Україні

Винищувач A-10 був створений у 1977 році для підтримки сухопутних військ. Його головною зброєю є 30-мм кулемет GAU-8/A Avenger, здатний стріляти бронебійними снарядами. Цей літак розроблявся для боротьби з бронетехнікою — знищення танків і колісної техніки на низьких висотах.

Під час Холодної війни A-10 мав ключове завдання: зупинити радянський танковий прорив у Європу. Однак тепер бойові умови змінилися — у війні проти України Кремль використовує сучасні безпілотники і ракети, проти яких «Бородавочник» уразливий, навіть з власним ракетним озброєнням.

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Швидкість A-10 — до 700 км/год, що швидше за гелікоптери, але повільніше і менш маневрено, ніж сучасні винищувачі. У повітряних боях проти російських літаків, таких як МіГ-29, він поступається. Хоч історично A-10 був ефективним штурмовиком, наразі він навряд чи стане вагомим підсиленням для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський висловив думку, що Україні потрібна важка авіаційна підтримка, зокрема американські штурмовики A-10 Thunderbolt II («Бородавочник»). Цей літак, хоч і не новий, зарекомендував себе як надійна машина для знищення танків, артилерії та інших наземних цілей, що допомагає піхоті в бою.