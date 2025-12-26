ТСН у соціальних мережах

Світ
217
1 хв

Трамп обговорив війну в Україні з одним із європейських лідерів

Розмова американського та польського президентів відбулася «в теплій та дружній атмосфері».

Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У п’ятницю, 26 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з польським президентом Каролем Навроцьким, обговоривши зокрема війну в Україні.

Про це повідомили у канцелярії президента Польщі.

У повідомленні йдеться, що лідери двох країн обговорили стан трансатлантичних відносин та регіональної безпеки з огляду на війну в Україні, яка триває та була розпочата Російською Федерацією, зокрема «прогрес укладення мирних угод».

«Вони також обговорили участь Польщі в роботі G20, польсько-американську економічну співпрацю та енергетичні питання», — повідомили в канцелярії Навроцького.

У повідомленні наголосили, що розмова американського та польського президентів відбулася «в теплій та дружній атмосфері», зокрема на початку лідери обмінялися різдвяними привітаннями.

Нагадаємо, раніше джерела в адміністрації президента Франції повідомили, що європейські союзники України зустрінуться в січні, щоб затвердити плани щодо гарантій безпеки після припинення вогню, зокрема можливе розгортання військ на місцях.

