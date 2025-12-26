- Дата публікації
Трамп обговорив війну в Україні з одним із європейських лідерів
Розмова американського та польського президентів відбулася «в теплій та дружній атмосфері».
У п’ятницю, 26 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з польським президентом Каролем Навроцьким, обговоривши зокрема війну в Україні.
Про це повідомили у канцелярії президента Польщі.
У повідомленні йдеться, що лідери двох країн обговорили стан трансатлантичних відносин та регіональної безпеки з огляду на війну в Україні, яка триває та була розпочата Російською Федерацією, зокрема «прогрес укладення мирних угод».
«Вони також обговорили участь Польщі в роботі G20, польсько-американську економічну співпрацю та енергетичні питання», — повідомили в канцелярії Навроцького.
У повідомленні наголосили, що розмова американського та польського президентів відбулася «в теплій та дружній атмосфері», зокрема на початку лідери обмінялися різдвяними привітаннями.
Нагадаємо, раніше джерела в адміністрації президента Франції повідомили, що європейські союзники України зустрінуться в січні, щоб затвердити плани щодо гарантій безпеки після припинення вогню, зокрема можливе розгортання військ на місцях.