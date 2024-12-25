Трамп обіцяє домагатися більш активного застосування смертної кари - The Guardian

Про це Трамп заявив після рішення Байдена щодо пом'якшення вироку проти кількох осіб.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що він буде більш рішуче добиватися застосування смертної карої щодо осіб, які вчинили насильницькі дії.

Про це пише видання The Guardian.

Трамп заявив про це після того, як нинішній голова Білого дому Джо Байден пом’якшив смертні вироки більшості федеральних ув’язнених, засуджених до найвищої міри покарання.

"Щойно я вступлю на посаду, я дам вказівку Міністерству юстиції рішуче домагатися застосування смертної кари для захисту американських сімей та дітей від жорстоких ґвалтівників, убивць і монстрів. Ми знову станемо країною закону та порядку", — заявив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Видання пише, що Трамп вже не зможе вплинути на рішення Байдена, яке стосувалося 37 федеральних ув’язнених, засуджених до смертної кари.

У своїй заяві чинний глава держави підкреслив, що "засуджує цих убивць, сумує за жертвами їхніх жахливих злочинів і співчуває всім сім'ям, які пережили неймовірну та непоправну втрату".

Частина суспільства розкритикувала таки крок Байдена, хоча це привітали противники смертної кари.

Видання пише, що після рішення Байдена троє ув’язнених не отримали пом’якшення вироку. Йдеться про Роберта Боуерса, засудженого за масове вбивство у синагозі Древо життя; Діланна Руфа, засудженого за розстріл у церкві AME Мати Еммануель; Джохара Царнаєва, засудженого за вибух на Бостонському марафоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп хоче перейменувати найвищу гору США.

Крім того, ми раніше інформували, що Данія збільшує витрати на оборону Гренландії після скандальної заяви Трампа про купівлю острова.

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