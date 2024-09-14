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Трамп обіцяє масову депортацію мігрантів, які нібито їдять собак та котів

Трамп обіцяє масову депортацію мігрантів, які нібито їдять собак та котів

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Твердження про те, що мігранти з Гаїті їдять домашніх тварин, зробило кандидата від республіканців посміховиськом у соцмережах.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв провести масову депортацію гаїтянських мігрантів із міста Спрінгфілд в Огайо. Ця обіцянка пролунала після того, як у вівторок, 10 вересня, на дебатах із Камалою Гарріс він неправдиво звинуватив гаїтянців у тому, що вони їдять домашніх тварин місцевих мешканців.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми зробимо великі депортації в Спрінгфілді, штат Огайо", - сказав Трамп на прес-конференції на своєму гольф-курорті поблизу Лос-Анджелеса.

Цього разу він не повторив свого твердження, висловленого під час президентських дебатів, про те, що мігранти їдять собак і котів, яке зробило кандидата від республіканців посміховиськом у соцмережах.

Водночас Дональд Трамп не назвав жодних інших вагомих аргументів для депортації гаїтян.

Більшість із 15 000 мігрантів із Гаїті, які проживають у Спрінгфілді, перебувають у Сполучених Штатах на законних підставах.

Раніше президент Джо Байден закликав припинити напади на гаїтянську громаду.

“Це має припинитися - те, що він робить. Це має припинитися", - сказав він.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Німеччини відреагували на критику її енергосистеми з боку кандидата в президенти США Дональда Трампа під час дебатів, іронічно зауваживши, що німці також "не їдять котів і собак".

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