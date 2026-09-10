Трамп обіцяє американцям по $5 000 у разі перемоги республіканців на виборах

Трамп пообіцяв американцям по $5 000 / © Associated Press

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Кожен повнолітній громадянин США може отримати одноразову виплату в розмірі 5 000 доларів, якщо за підсумками листопадових проміжних виборів Республіканська партія втримає більшість у Палаті представників та Сенаті. Таку обіцянку дав президент США Дональд Трамп під час звернення до однопартійців на партійному зʼїзді в Далласі.

Про це повідомили NBC News.

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Трамп пообіцяв дорослим американцям по $5 000 у разі перемоги республіканців на виборах

Очільник Білого дому провів паралель між цими коштами та інвестиційними дивідендами, які виплачують прибуткові корпорації. Головною і єдиною вимогою до одержувачів допомоги стане її використання виключно всередині країни.

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З огляду на те, що за даними на 2025 рік повнолітнє населення Сполучених Штатів становило близько 267 млн осіб, реалізація цієї ініціативи вимагатиме з бюджету понад 1,3 трлн доларів.

Паралельно Трамп звернувся до виборців із закликом віддати свої голоси за кандидатів від Республіканської партії, застерігши від наслідків можливого програшу. За його словами, у разі поразки республіканців США «втратять кордони, низькі податки та безпеку».

Зазначимо, що проміжні вибори в США заплановані на 3 листопада 2026 року. Під час голосування громадяни переоберуть повний склад Палати представників (435 мандатів) та третину Сенату (35 крісел зі 100). Окрім цього, в 36 штатах обиратимуть губернаторів, а також визначатимуть склад багатьох регіональних і місцевих органів влади.

Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін надав викривлену оцінку ситуації на полі бою, намагаючись переконати США у неминучому успіху російських військ.

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За даними Інституту вивчення війни, кремлівський диктатор свідомо маніпулює даними про просування армії РФ, щоб змусити Вашингтон підштовхнути Україну до капітуляції через нібито погіршення її становища на фронті.

Представники Кремля, зокрема Дмитро Пєсков та Сергій Лавров, продовжують підтримувати цей наратив, погрожуючи дедалі жорсткішими умовами для миру та вимагаючи врахування «реалій на місцях». Аналітики ISW зазначають, що максималістські вимоги Москви залишаються незмінними ще з листопада 2025 року, попри те, що ситуація на полі бою відтоді суттєво змінилася на користь України.

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