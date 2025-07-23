Трамп обіцяє Patriot Україні, але отримає їх Київ не скоро — подробиці від Spiegel

Patriot / © Associated Press

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Україна отримає американські системи ППО Patriot не раніше весни 2026 року. Новий план Дональда Трампа передбачає передусім передачу систем європейськими країнами зі своїх резервів, а вже потім — постачання Україні.

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Spiegel, яке посилається на джерела в американській оборонній індустрії.

За їхньою інформацією, адміністрація Дональда Трампа пропонуватиме нову схему розподілу озброєнь: ті країни, які вже мають Patriot, повинні будуть віддати їх Україні, а заміну — отримають згодом. Таким чином, США планують швидше переозброїти Київ, не витрачаючи власні запаси.

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«Європейські союзники мають поступитися власними ЗРК Patriot на користь України, а американська корпорація RTX Corporation забезпечить постачання заміни», — повідомляє Spiegel.

Водночас джерела видання наголошують: навіть за такої логістики Німеччина зможе отримати нову батарею не раніше ніж через 8 місяців. А отже, до весни 2026 року Україна не отримає жодної нової системи Patriot.

Раніше в Україні неодноразово закликали союзників пришвидшити постачання ППО. Однак зараз стає зрозуміло: навіть за політичної волі процес технічно затягується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 липня президент США Дональд Трамп заявив про укладену угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте: країни-члени Альянсу купуватимуть американську зброю, зокрема системи Patriot, аби передати їх Україні. За словами Трампа, Київ отримає 17 таких комплексів.

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Втім, Держдепартамент США поки не розголошує повний список держав, які погодились брати участь у цій ініціативі. Водночас, за інформацією Politico, Франція, Італія та Чехія вже дали зрозуміти, що не планують долучатися до програми.