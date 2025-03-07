Трамп обмежив повноваження Маска після масових звільнень

Президент США Дональд Трамп зібрав свій кабінет, щоб чітко заявити, що Ілон Маск може давати поради, але не має права одноосібно ухвалювати рішення щодо кадрових питань чи політики.

Про це пише видання Politico.

Як зазначають журналісти, на зустрічі Маск визнав, що DOGE припустився помилок, і погодився з вимогою Трампа обмежити свою роль до консультативної. Відтепер остаточні рішення залишаються за очільниками відомств.

Цікаво, що всередині "надзвичайно дивного" офісу DOGE, як пише Politico, працівники так багато працюють, що довелося облаштували щонайменше чотири окремі кімнати на 6 поверсі для сну, укомплектовані ліжками, лампами та комодами. Ці кімнати ділять офісні приміщення з конференц-залами і доступні лише з допуском високого рівня безпеки.

Загалом спати в офісах агентства заборонено, "за винятком випадків, коли це дозволено офіційною особою агентства".

Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа мільярдер Ілон Маск обіймає посаду старшого радника президента, однак не є співробітником Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Про це пише Reuters із посиланням на директора Адміністративного управління Білого дому.

У заяві, поданій до суду в рамках справи, порушеної проти Маска штатом Нью-Мексико, наголошується, що підприємець може тільки консультувати президента і передавати його директиви, а повноважень ухвалювати рішення у нього немає.

Видання Independent нагадує, що в грудні 2024 року Дональд Трамп заявляв, що Ілон Маск очолить Департамент ефективності державного управління, створений для моніторингу урядових витрат і скорочення неефективних витрат.

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