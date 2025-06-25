Трамп обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом: до чого тут Іран

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Білий дім планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом після того, як до Мережі злили внутрішню оцінку, яка свідчить про те, що бомбардування ядерних об’єктів Ірану в суботу не були такими успішними, як стверджував президент Трамп.

Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, ФБР розслідує витік інформації.

Реклама

Зазначається, що «злив» попередньої «Оцінки бойових збитків» від Розвідувального управління Міністерства оборони США обурив Трампа та високопосадовців США, а її оприлюднення мало на меті підірвати заяви Трампа про те, що ядерні об’єкти Ірану були «знищені».

«Ми оголошуємо війну тим, хто зливає інформацію», — заявив у середу високопоставлений чиновник Білого дому.

Джерела в адміністрації Трампа повідомляють, що планують обмежити публікацію в CAPNET — системі, яку адміністрація використовує для обміну секретною інформацією з Конгресом.

У повідомленнях ЗМІ вказувалося на те, що ядерну програму Ірану було відкладено лише на кілька місяців, а не «знищено».

Реклама

Демократи в Конгресі вже були обурені такою інформацією, а також відмовою адміністрації провести брифінг

Однак посадовці адміністрації Трампа залишаються незворушними.

«Уявіть собі: майже одразу після того, як ми розмістили інформацію на CAPNET, вона просочилася. Немає жодної причини робити це знову», — сказало інше джерело в адміністрації Трампа.

У виданні також зауважують, що від моменту свого першого балотування на посаду президента у 2016 році, коли його кампанію розслідували через зв’язки з Росією, Трамп з великою підозрою ставився до розвідувального співтовариства.

Реклама

«Трамп вважає, що в розвідувальному співтоваристві є шпигуни, які ненавидять його до глибини душі», — сказав один радник.

Нагадаємо, що на сьогоднішній пресконференції під час саміту НАТО в Гаазі Дональд Трамп знову запевнив, що ядерні об’єкти Ірану були знищені і поскаржився на «фейк ньюз».