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Трамп обрав країну для свого першого закордонного візиту після виборів

Трамп обрав країну для свого першого закордонного візиту після виборів

Відкриття після реконструкції через пожежу 5 років тому знаменитого Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) / Фото: Associated Press

Вже 7 грудня Дональд Трамп відвідає історичну подію.

Дональд Трамп обрав країну для свого першого закордонного візиту у статусі обраного президента Сполучених Штатів. Це буде Франція.

Про це повідомив Reuters.

Республіканець зазначив, що прибуде у суботу, 7 грудня, до Парижа, щоб особисто побачити відкриття собору Нотр-Дам де Парі після масштабної реконструкції. Найвідоміший храм французької столиці вперше прийматиме відвідувачів після пожежі, яка практично зруйнувала його у 2019 році.

Трамп у своїй соцмережі TruthSocial віддав належне президенту Франції Емманюеля Макрону "за чудову роботу щодо відновлення Нотр-Даму у всій його славі і навіть більше". Про особисту зустріч двох політиків наразі не повідомляли ні у штабі Трампа, ні у Єлисейському палаці.

Нагадаємо, одна з найвідоміших пам'яток Парижа, собор Нотр-Дам, готова знову приймати відвідувачів після п'яти років реставрації. Парижани та туристи зможуть знову відвідати собор вже 7 грудня.

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