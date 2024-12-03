Трамп обрав країну для свого першого закордонного візиту після виборів

Дональд Трамп обрав країну для свого першого закордонного візиту у статусі обраного президента Сполучених Штатів. Це буде Франція.

Про це повідомив Reuters.

Республіканець зазначив, що прибуде у суботу, 7 грудня, до Парижа, щоб особисто побачити відкриття собору Нотр-Дам де Парі після масштабної реконструкції. Найвідоміший храм французької столиці вперше прийматиме відвідувачів після пожежі, яка практично зруйнувала його у 2019 році.

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Трамп у своїй соцмережі TruthSocial віддав належне президенту Франції Емманюеля Макрону "за чудову роботу щодо відновлення Нотр-Даму у всій його славі і навіть більше". Про особисту зустріч двох політиків наразі не повідомляли ні у штабі Трампа, ні у Єлисейському палаці.

Нагадаємо, одна з найвідоміших пам'яток Парижа, собор Нотр-Дам, готова знову приймати відвідувачів після п'яти років реставрації. Парижани та туристи зможуть знову відвідати собор вже 7 грудня.

Нотр-Дам до та після: який вигляд тепер має понівечений пожежею собор

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