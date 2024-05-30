Трамп обрав собі радника на випадок повернення до Білого дому: цікаві деталі від WSJ

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп обговорює з мільярдером Ілоном Маском можливість надання тому ролі консультанта в разі повернення експрезидента в Білий дім.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

У матеріалі йдеться, що Трамп нібито запропонував Маску роль, яка схожа на ту, яку відігравав ексголова компанії Marvel Айк Перлмуттер — давній знайомий експрезидента, який непомітно допомагав йому формувати політику в міністерстві у справах ветеранів.

Втім, з публікації важко зрозуміти деталі потенційної ролі Маска в адміністрації Трампа, якщо той повернеться в Білий дім.

Мільярдер офіційно не підтримав політика, але вони зустрілися в приватному порядку в березні, коли експрезидент намагався збільшити збір коштів на передвиборчу кампанію.

За словами джерел, відтоді Трамп і Маск встановили більш тісні відносини і обмінялися думками щодо імміграції, електромобілів, космічних сил США й портфеля компаній бізнесмена.

Також за даними видання, Маск та інший мільярдер Нельсон Пельц поінформували майбутнього кандидата від республіканців про свої приватні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати “елітних” бізнес-лідерів не підтримувати президента США Джо Байдена на виборах.

Нагадаємо, Трамп, який має проросійську позицію, здивував заявою. Він сказав, що атакував би Москву, якби вона напала би на Україну під час його президентства.

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