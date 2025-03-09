Трамп образився на Британію і відчуває себе “менш особливим”: до чого тут Зеленський

Після зустрічі британського короля Чарльза з президентом України Володимиром Зеленським у своєму заміському маєтку в Сандрігемі президент США Дональд Трамп "охолов" до Британії.

Про це повідомило британське видання Daily Mail з посиланням на дипломатичні джерела у Вашингтоні.

В адміністрації Трампа дали зрозуміти офіційним особам Великої Британії у США, що спільні фото британського короля з українським лідером змусили американського президента почуватися "менш особливим". Раніше король Чарльз надіслав Трампу запрошення відвідати Велику Британію.

У відповідь британці пояснили соратникам Трампа, що було б недоречно вказувати королю, з ким він може чи не може зустрічатися.

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Джерела в британському уряді також запевняють, що зустріч короля з українським президентом не була реакцією на сварку в Овальному кабінеті, а планувалася значно раніше.

Речник британського уряду наголосив на важливості США як союзника Великої Британії.

“Немає двох країн, які б так тісно пов’язували інтереси в економіці, обороні, безпеці та розвідці, як наша, і ми поділяємо глибокі історичні та культурні зв’язки. Ми продовжуватимемо працювати пліч-о-пліч і з нетерпінням чекаємо можливості вітати президента Трампа”, - цитує видання позицію уряду Британії.

При цьому Daily Mail зазначає, що король Чарльз відкрито продемонстрував солідарність із Володимиром Зеленським всього через день після суперечки президентів України та США в Овальному кабінеті.

Наступного дня британський король так само зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, з яким у Трампа теж вкрай напружені стосунки через розв’язану Вашингтоном торговельну війну і відверті зазіхання на суверенітет і незалежність Канади.

Нагадаємо, під час робочого візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза III.

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