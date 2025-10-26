Трамп образився на Канаду через «перекручену рекламу» і підвищує мита на 10%

Прапор Канади / © pixabay.com

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Причиною цього кроку, за словами американського лідера, стала рекламна кампанія з боку Канади, яка, на його думку, маніпулювала висловлюваннями 40-го президента США Рональда Рейгана.

У ролику, оприлюдненому канадською стороною, звучали фрагменти промови Рейгана, де той критикував мита та виступав за вільну торгівлю. Така подача викликала обурення у чинного глави Білого дому.

На думку Трампа, реклама була «фальшивою» та навмисно змонтованою.

«Через їхнє серйозне перекручування фактів і ворожі дії я підвищую мита щодо Канади на 10% понад те, що вони платять зараз», — написав Трамп.

Він додав, що мета цього інформаційного впливу — спроба Канади вплинути на Верховний суд США.

«Єдиною метою цього шахрайства була надія Канади на те, що Верховний суд США прийде їй на „допомогу“ щодо мит, які вона використовувала протягом багатьох років, аби завдати шкоди Сполученим Штатам», — заявив президент.

