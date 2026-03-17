Трамп образився на НАТО за відсутність допомоги у війні з Іраном і згадав Україну

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам варто задуматися над переглядом свого членства в НАТО через відсутність підтримки з боку союзників у війні з Іраном.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, пише CNN.

За словами Трампа, союзники підтримують позицію США щодо недопущення отримання Іраном ядерної зброї, однак не готові брати участь у війні.

«Ми допомагали їм, а вони нам не допомагали, і я думаю, що це дуже погано для НАТО», — заявив він.

Трамп також згадав війну в Україні, зазначивши, що США не були зобов’язані допомагати після російського вторгнення.

«Ніхто не хоче, щоб Іран мав ядерну програму, бо ці люди божевільні. Вони абсолютно божевільні, вони жорстокі та жорстокі. Усі з цим погоджуються, але вони не хочуть допомагати», — сказав президент США.

Він додав, що Вашингтон враховує таку позицію партнерів.

«Ми, як Сполучені Штати, повинні пам’ятати про це, бо вважаємо це досить шокуючим», — зазначив Трамп.

Водночас, відповідаючи на запитання про можливі наслідки для Альянсу, він підкреслив, що конкретних рішень поки немає, однак така ситуація шкодить партнерству.

«Я просто думаю, що це не добре для партнерства, коли вони кажуть: „Те, що ви робите, — це чудова річ, але ми не збираємося допомагати“», — підсумував він.

