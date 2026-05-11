Трамп обурений відповіддю Ірану: що його розлютило

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у неділю, 10 травня, відхилив відповідь Ірану на американську пропозицію щодо припинення війни.

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Я щойно прочитав відповідь від так званих „представників“ Ірану. Вона мені не подобається — це ЦІЛКОМ НЕПРИЙНЯТНО!» — обурено написав американський президент.

Трамп не навів жодних подробиць про те, що містила іранська відповідь, яку його представники раніше надіслали пакистанським посередникам.

Раніше в суботу Тегеран направив пропозицію до Вашингтона через посередництво Пакистану.

За повідомленнями іранських державних ЗМІ, пропозиція вимагала припинення війни на всіх фронтах, включно із Ліваном, та скасування санкцій проти Тегерана.

У пропозиції Ірану конкретно наголошувалося на необхідності для США скасувати санкції на іранську нафту на 30 днів, а також вимагалося припинення морської блокади іранських портів.

Видання Wall Street Journal, посилаючись на неназвані джерела, повідомило, що Іран також запропонував розбавити частину свого високозбагаченого урану та передати решту третій країні.

Судячи з реакції Трампа, переговори між Сполученими Штатами та Іраном знову зайшли в глухий кут, навіть попри те, що хитке припинення вогню все ще тримається, незважаючи на періодичні зіткнення в Перській затоці.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що перемир’я між США та Іраном після обміну ударами залишається чинним, однак пригрозив Тегерану новими жорсткими атаками у разі відмови від угоди.

