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Трамп обвалив російський рубль однією заявою: далі буде гірше – Reuters
Російський рубль, який торгується приблизно на рівні 80 одиниць за долар, переоцінений і повинен подешевшати.
Через погрози президента США Дональда Трампа нові санкції проти Москви та країн, які купують її енергоносії російський рубль упав на 4,3% у період 24-30 липня. Аналітики ринку прогнозують, що російська валюта ослабне на 20% у найближчі 12 місяців.
Про це свідчить опитування, проведене агентством Reuters.
За словами аналітика «Фінама» Олександра Потавіна, курс рубля в серпні значною мірою залежатиме від конкретного змісту санкційних заходів, які Вашингтон планує запровадити проти Кремля.
«Якщо санкції, оголошені Дональдом Трампом проти Росії, виявляться суворими і будуть впроваджені, російська економіка і фінансовий ринок можуть зіткнутися з новим, глибоким впливом», — додав Потавін.
Більшість аналітиків вважають, що сьогодні російський рубль, який торгується приблизно на рівні 80 одиниць за долар, переоцінений і має подешевшати.
Цьому також може сприяти монетарна політика російського Центробанку.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 29 липня поставив Кремлю новий дедлайн-ультиматум: 10 днів для досягнення домовленостей щодо України. На 11-й день Вашингтон запровадить проти РФ мита та «інші речі».
Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у держави-агресорки уже виробився «певний імунітет» до санкцій.
Однак, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що заходи, які застосують США, стануть справжнім випробування для Росії.