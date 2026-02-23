Трамп обирає собі наступника: що відомо і хто в фаворитах

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп вважає віцепрезидента Джея Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо головними потенційними кандидатами на президентських виборах 2028 року.

Про це пише видання Axios.

Як зазначає видання, Трамп віддає перевагу Венсу, проте помітно і все частіше хвалить Рубіо, публічно і приватно.

Реклама

«Венс-Рубіо — це ідеальний тандем президента» на 2028 рік — і щоб було ясно, Венс на чолі», — сказав радник Трампа, якого президент нещодавно попросив поділитися думкою про кандидатів.

Водночас джерела зазначають, що Рубіо буде важко перейти зі своїх високих посад на посаду віцепрезидента. Трамп це знає, і деякі радники припускають, що одна з причин, через яку він постійно просуває Рубіо — це бажання схилити його до співпраці з Венсом.

Венс, Трамп і Рубіо / © Associated Press

Що відомо про майбутні вибори в США

Раніше медіа The Guardian писало, що Трамп почав продавати передвиборчий мерч із написом «Trump 2028».

На офіційному сайті Trump Store уже можна купити червоні кепки за $50, футболки за $36 і термочохли для напоїв за $18. В описі до товарів пишуть: «Майбутнє має яскравий вигляд! Перепиши правила».

Реклама

Зазначимо, балотування на третій термін порушить 22-гу поправку до Конституції США, за якою «жодна людина не може бути обрана на посаду президента понад двічі».

У квітні 2024 року Трамп сказав журналу Time, що не хотів би балотуватися знову. Третина американців в опитуваннях кажуть, що не хочуть третього президентства Трампа.

Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня від моменту його повернення до Білого дому.

Не так давно Дональд Трамп повторив, що не збирається балотуватися в президенти втретє, але зауважив, що прихильники регулярно закликають його йти на третій термін.