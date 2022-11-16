Трамп офіційно висунув свою кандидатуру на пост президента США

Експрезидент вже зареєстрував свою кандидатуру у Федеральній виборчій комісії
Колишній голова Білого дому Дональд Трамп офіційно висунув свою кандидатуру вибори президента США у 2024 році.
Відповідні документи він подав до Федеральної виборчої комісії у вівторок, повідомляє CNBC.
Трамп вже створив свій передвиборчий штаб і оголосив себе кандидатом у президенти.
Американські ЗМІ пишуть, що таким чином Трамп відкинув прохання своїх прихильників не поспішати з оголошенням себе кандидатом у президенти після провальних виборів для республіканців.
Федеральна виборча комісія зареєструвала Дональда Трампа кандидатом у президенти США, таким чином офіційно стартували республіканські президентські праймеріз 2024.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент Трамп визнав, що результати проміжних виборів «дещо розчаровують», але все ж намагався висловити позитивну ноту, заявивши, що вони були «дуже великою перемогою».
В свою чергу президент США Джо Байден заявив, що вибори до Конгресу США стали "гарним днем для демократії та для Америки" та запросив партію республіканців до співпраці.
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