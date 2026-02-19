Трамп продовжив санкції проти РФ на рік / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подовжив на рік чинні санкції проти Російської Федерації, термін дії яких спливав 6 березня 2026 року.

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті Федерального резерву США.

Йдеться про обмеження, запроваджені у вересні 2018 року у відповідь на окупацію Криму та в лютому 2022 року через визнання Москвою незалежності так званих «ДНР» і «ЛНР».

Подовження санкцій означає збереження обмежень для російських компаній, банків та окремих посадовців, а також заборону на певні фінансові операції з американськими контрагентами.

Санкції США проти РФ: що відомо

Нагадаємо, санкції США проти Російської Федерації діють від 2014 року, неодноразово розширювалися. Обмеження охоплюють фінансовий сектор, енергетику, військово-промисловий комплекс, технології, експорт, а також персональні обмеження проти чиновників, бізнесменів та компаній.

Водночас Дональд Трамп лише подовжує старі санкції, проте нових значущих не запроваджує вже впродовж року. Якщо говорити про найочікуваніші від нього, то, ймовірно, це будуть вторинні санкції щодо Китаю і Індії.

Днями міністр фінансів США повідомив новини щодо подальших санкцій проти РФ. Скотт Бессент сказав, що рішення про запровадження нових обмежень проти Росії залежатиме від успіху мирних переговорів, спрямованих на врегулювання війни в Україні, яка триває вже майже чотири роки.

Нагадаємо, що флот РФ перебуває під ударом, адже Європейський Союз активізує черговий пакет санкцій проти Росії.