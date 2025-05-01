Трамп офіційно звільнив Волтца / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Майка Волтца. Його обов’язки тимчасово виконуватиме державний секретар США Марко Рубіо.

Про це йдеться у повідомленні президента США Дональда Трампа 1 травня у truthsocial.

«Державний секретар Марко Рубіо обійматиме посаду радника з національної безпеки, продовжуючи своє тверде лідерство в Державному департаменті», — сказав Трамп.

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Майк Волтц натомість не залишиться без роботи. Трамп порекомендував його на посаду наступного посла США в ООН.

Президент вважає, що Волтц завжди ставив інтереси Сполучених Штатів вище за свої, тому буде корисним на новій для себе посаді.

Раніше вже повідомлялося про те, що радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц та його заступник Алекс Вонг покинуть свої посади. Тоді про це повідомляли джерела, обізнані з ситуацією в Білому домі.

Що відомо про причини звільнення Волтца

Майк Волтц у березні 2025 року випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal. У чаті обговорювалися плани військового удару по цілях хуситів, а інцидент спричинив справжній резонанс, зокрема через потенційне розголошення чутливої інформації.

Голдберг опублікував звіт на основі побаченого, і хоча спочатку він не вказав деталей, після низки заперечень від вищих посадовців адміністрації (зокрема, міністра оборони Піта Гегсета та директора ЦРУ Джона Реткліффа) журналіст виклав імовірний зміст чату повністю.

Тоді скандал із чатом у Signal Дональд Трамп назвав полюванням на відьом. Проте вже наприкінці березня ЗМІ писали, що в адміністрації президента США очікується перша відставка.

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