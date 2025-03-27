Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортовані до США автомобілі: як відреагували ринки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення 25% тарифу для всіх автомобілів, які будуть імпортуватись до США з інших країн.

Про це інформує NBC News.

Водночас мита не будуть діяти на автомобілі іноземних автомобільних марок, які перенесуть своє виробництво до США. Він заявив, що очікує від іноземних виробників перенесення виробництва до США, а атож збільшення вже існуючих потужностей.

"Якщо ви виробляєте свій автомобіль у США, то тарифу не буде", - пояснив Трамп.

Крім того, він розкритикував компанії, які відкривають свої заводи у Мексиці та Канаді. Трамп впевнений, що це сталося за рахунок американських робітників.

Після цих заяв Трампа акції американських автовиробників почали падати. Зокрема, акції Ford Motor знизилися на 2%, General Motors - на 2,3%, а акції власника Jeep Stellantis - на 3%.

Видання пише, що нові мита змусять кінцевих споживачів платити більшу ціну за автомобілі, які попадуть під дію тарифів.

Крім того, видання заявляє, що наразі жоден автомобіль повністю не виробляється у США. Більшість авто, у яких частка деталей у 50% і більше постачаються постачальниками зі США або Канади, виробляється або компанією Tesla, або іноземними брендами із заводами зі збирання у США, серед яких: Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Subaru і Toyota.

Раніше повідомлялося, що Трамп скасував указ про запровадження 50% мита на сталь і алюміній з Канади.

Ми раніше інформували, що Трамп посилює торговельну війну з Канадою та пропонує їй стати 51-м штатом США.

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