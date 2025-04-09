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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп оголосив 90-денну паузу на всі мита, за винятком Китаю: деталі

Американський президент заявив про підвищення мит на китайські товари до 125%. Водночас він запровадив 90-денну паузу з митом у 10% для інших країн, які не відповіли на дії США.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу щодо тарифів / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу та значне зниження взаємних тарифів на цей період, окрім Китаю. Для КНР він підвищує ставку до 125%.

Про це Трамп повідомив 9 квітня у Truth Social.

Американський президент звинуватив Китай у неповазі, яку там виявили до світових ринків.

За його словами, понад 75 країн хочуть тарифних перемовин і звернулися з цим питанням до США. Тому Трамп дозволи запровадити 90-денну паузу та знизити тарифи до 10% для країн, які не відповіли на тарифи США. Ці нововведення стають чинними негайно.

Тим часом американські споживачі приготувалися до дефіциту через запровадження значних мит президента США Дональда Трампа на імпортні продукти. Нові правила набули чинності в ніч проти середи, 9 квітня.

Нагадаємо, через політику Дональда Трампа Китай підвищив мита на американські товари.

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