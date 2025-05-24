Трамп оголосив "ядерний ренесанс" у США та відновлення "золотого стандарту" науки

Дональд Трамп / © Associated Press

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23 травня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав низку виконавчих указів, спрямованих на масштабне відродження ядерної енергетики та реформування наукової політики країни. Ці ініціативи мають на меті забезпечити енергетичну незалежність США та відновити довіру до наукових досліджень.

Про це пише Білий дім.

Один із ключових указів передбачає будівництво десяти нових ядерних реакторів до 2030 року та збільшення виробництва ядерної енергії в чотири рази до 2050 року. Для досягнення цієї мети Трамп доручив Міністерству енергетики та Міністерству оборони прискорити процеси ліцензування та будівництва реакторів, зокрема на федеральних землях. Також передбачено спрощення процедур для впровадження малих модульних реакторів і мікрореакторів.

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“Ми припинили будівництво ядерних реакторів у США понад 30 років тому — це закінчується зараз. Ці дії є найзначнішими реформами ядерного регулювання за десятиліття”, — заявив Трамп під час підписання указів

Окрім енергетичних ініціатив, Трамп підписав указ про впровадження “золотого стандарту” в науці. Цей стандарт передбачає, що наукові дослідження повинні бути відтворюваними, прозорими, піддаватися неупередженому рецензуванню та бути вільними від конфліктів інтересів. Указ зобов'язує федеральні наукові агентства дотримуватися цих принципів у своїй діяльності.

“Президент Трамп робить "золотий стандарт" основою федеральної наукової політики та відновлює довіру до науки”, — зазначив директор Офісу науки та технологій Білого дому Майкл Кратсіос.

Ці укази є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на зміцнення позицій США в енергетичному та науковому секторах на тлі глобальної конкуренції.

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Нагадаємо, що Трамп погрожує Євросоюзу тарифами у 50%.

Американський президент понарікав, що з Європейським Союзом дуже важко вести переговори.