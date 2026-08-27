Трамп оголосив надзвичайний стан: США опинилися перед загрозою

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через загрози, пов’язані з використанням іноземного обладнання у магістральній електроенергетичній системі країни.

Новий указ, як повідомляє Білий дім, дозволяє владі забороняти закупівлю та встановлення обладнання, яке може створювати ризики диверсій, кібератак, дистанційного втручання або перебоїв із постачанням.

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Адміністрація США заявила, що залежність американської енергосистеми від іноземного обладнання стала «надзвичайною та винятковою загрозою» для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки країни.

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У Білому домі пояснюють, що іноземні виробники теоретично можуть закладати в обладнання цифрові механізми прихованого доступу, які дозволять дистанційно втручатися в його роботу. Окремим ризиком називають залежність від закордонних ланцюгів постачання, які можуть бути перерваними через торговельні конфлікти або інші кризи.

Яке обладнання можуть заборонити

Обмеження стосуватимуться операцій, у яких обладнання, його компоненти, програмне забезпечення або цифрові сервіси пов’язані з визначеними владою США ризиковими іноземними структурами та створюють неприйнятну загрозу для енергосистеми.

До сфери дії указу також можуть потрапити, зокрема, трансформатори підстанцій, генератори, турбіни, мережеві інвертори, великі системи накопичення електроенергії, джерела безперебійного живлення для критичної інфраструктури, високовольтні вимикачі та промислові системи управління.

Нагадаємо, гелікоптер Marine One, на борту якого перебував президент США Дональд Трамп, небезпечно зблизився з пасажирським літаком над Вашингтоном. Причиною стали проблеми зі зв’язком між екіпажем президентського повітряного судна та авіадиспетчерами.

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