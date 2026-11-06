Трамп оголосив Овальний кабінет національною пам’яткою: що тепер заборонено змінювати

Дональд Трамп / © Reuters

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Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію, якою оголосив Овальний кабінет, Зовнішній Овальний кабінет і Кімнату кабінету міністрів Білого дому національною пам’яткою. Таким чином він прагне ускладнити майбутнім президентам можливість кардинально змінювати ці приміщення, які сам переобладнав під час другого президентського терміну.

Документ під назвою «Establishment of the Oval Office National Monument» опублікували на сайті Білого дому.

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Які приміщення Білого дому Трамп оголосив національною пам’яткою

Згідно з прокламацією, під захист потрапили чотири приміщення Західного крила Білого дому:

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Овальний кабінет — кімната 110;

Зовнішній Овальний кабінет — кімнати 106 і 108;

Кімната кабінету міністрів — кімната 105.

У прокламації зазначено, що межі пам’ятки охоплюють найменшу територію, необхідну для належного збереження та управління цими історичними приміщеннями.

У Білому домі пояснили, що Овальний кабінет є одним із найвідоміших та історично найважливіших приміщень США. Від часу створення в нинішньому розташуванні та формі за президента Франкліна Рузвельта він слугує головним робочим кабінетом американського президента.

«У його стінах ухвалювалися рішення глибокого національного та міжнародного значення. Він приймав глав держав, формував щоденну роботу виконавчої влади та став символом американського президентства», — ідеться у прокламації.

Чому Трамп вирішив захистити Овальний кабінет

Трамп пояснив своє рішення особливим значенням Овального кабінету для США. Під час підписання документа він назвав його символом президентської влади та американської історії.

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«У цьому кабінеті ми досягли великих перемог», — сказав президент США.

Він також заявив, що майбутнім главам держав не варто кардинально змінювати приміщення. Зокрема, Трамп навів приклад можливої перебудови Овального кабінету з овальної кімнати на квадратну.

«Якщо хтось скаже: „Хай буде не овальна кімната, а квадратна“, то йому доведеться повернутися до Конгресу. І, сподіваюся, люди в Конгресі будуть достатньо розумними, щоб цього не дозволити», — заявив американський президент.

Попри заяви Трампа, прокламація не забороняє майбутнім главам держав змінювати інтер’єр. У документі прямо зазначено, що президент зберігає право переоформлювати приміщення, обирати меблі та проводити звичайні операційні й безпекові зміни, якщо вони істотно не шкодять історичній структурі та архітектурному характеру пам’ятки.

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«Ніщо в цій прокламації не має тлумачитися як обмеження повноважень президента щодо переоформлення пам’ятки, вибору меблів або звичайних операційних і безпекових змін, які суттєво не шкодять історичній структурі чи архітектурному характеру пам’ятки», — зазначено в документі.

Тобто наступник Трампа зможе прибрати золоті елементи декору, замінити килими, картини чи меблі. Натомість масштабна перебудова або демонтаж важливих архітектурних елементів вимагатимуть попереднього документування, розгляду та оцінювання можливих альтернатив.

Рішення Трампа не гарантує, що такий захист діятиме назавжди. Наступний президент теоретично може скасувати або змінити прокламацію. Сам документ також не встановлює обов’язкового голосування Конгресу перед кожною суттєвою зміною.

У прокламації окремо наголошується: «Ніщо в цій прокламації не змінює чинних законодавчих винятків для Білого дому відповідно до Закону про збереження історичної спадщини та не зменшує повноважень Конгресу щодо федеральної власності».

Що Трамп уже встиг змінити в Білому домі за другого терміну

Нагадаємо, оголошення Овального кабінету національною пам’яткою — не єдина масштабна зміна, яку Дональд Трамп ініціював у Білому домі під час другого президентського терміну. Раніше він наказав знести Східне крило резиденції, щоб звільнити місце для будівництва нової бальної зали. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 600 мільйонів доларів.

Зокрема, американський президент заявив, що проєкт бальної зали вразив лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За словами Трампа, той відреагував словами: «Вау, це буде щось неймовірне». Сам президент США назвав майбутню залу «найкращою в усьому світі».

Серед інших змін — облаштування постійного гранітного майданчика для президентського гелікоптера на Південній галявині Білого дому. Трамп неодноразово публічно розповідав про ці та інші роботи з оновлення резиденції.

Прокламацію про оголошення Овального кабінету національною пам’яткою Дональд Трамп підписав 5 листопада — через два дні після проміжних виборів, за підсумками яких республіканці втратили контроль над Конгресом. Це стало першою офіційною дією президента після голосування.

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