Трамп оголосив про «мир на Близькому Сході» і закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що угруповання ХАМАС нібито готове до тривалого миру. Він закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб створити умови для безпечного звільнення заручників і початку переговорів.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Виходячи із заяви, яку щойно оприлюднив ХАМАС, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль має негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко та безпечно звільнити заручників. Зараз робити це надто небезпечно», — наголосив президент США.

Він додав, що вже розпочалися переговори щодо деталей можливих домовленостей.

«Ми вже ведемо обговорення деталей, які потрібно узгодити. Це не лише про Газу, це про давно очікуваний мир на Близькому Сході», — зазначив Трамп.

Його заява пролунала на тлі активної військової операції Ізраїлю в Секторі Гази, яка посилилася після атак ХАМАС. Питання звільнення заручників, захоплених під час нападів, і далі залишається ключовим викликом для міжнародної дипломатії.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося на пропозицію президента США Дональда Трампа звільнити всіх ізраїльських заручників та перейти до переговорів про умови реалізації плану.

Ми раніше інформували, що США представили 20-пунктовий план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС, який передбачає негайне перемир’я, звільнення заручників і створення демілітаризованої «Нової Гази» під міжнародним контролем.