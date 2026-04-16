Вперше від 1983 року: Трамп оголосив про перемир’я між ще двома країнами

Трамп похвалився, що врегулював вже 10 війну / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про перемир’я між Ліваном та Ізраїлем.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що провів «чудові переговори» з президентом Лівану Жозефом Ауном та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За його словами, обидві сторони погодилися офіційно розпочати 10-денне припинення вогню наступного вівторка о 17:00 за східним часом (00:00 середи за Києвом).

«У вівторок дві країни вперше за 34 роки зустрілися тут, у Вашингтоні, з нашим великим державним секретарем Марко Рубіо. Я доручив віцепрезиденту Джею Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, спільно з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Деном "Разіном" Кейном, працювати з Ізраїлем та Ліваном для досягнення міцного миру. Для мене було честю врегулювати 9 воєн по всьому світу, і це буде моєю 10-ю, тож давайте зробимо це», — заявив президент США.

На додаток до щойно опублікованої заяви Трамп запросив прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та президента Лівану Ауна до Білого дому «для проведення перших конструктивних переговорів між Ізраїлем та Ліваном від 1983 року».

«Тобто відколи минуло вже дуже багато часу. Обидві сторони прагнуть миру, і я вірю, що він настане, причому дуже скоро», — наголосив президент США.

Війна між Ізраїлем та Ліваном

Нагадаємо, що ізраїльська армія вже кілька тижнів воює на півдні Лівану, де зайняла так звану зону безпеки на південь від річки Літані, щоб створити буферну зону між цією територією та північними ізраїльськими населеними пунктами.

За інформацією ВВС, міста та селища на півдні Лівану стираються з лиця землі внаслідок ізраїльських ударів. Аналіз матеріалів, проведений ВВС Verify, показав, що від 2 березня було знищено понад 1400 будівель. На тлі конфлікту Ліван страждає від гуманітарної кризи.

Ізраїль своєю чергою виправдовує військові дії боротьбою з проіранською Хезболлою.

Два дні тому Ліван та Ізраїль провели свої перші дипломатичні переговори за понад три десятиліття.