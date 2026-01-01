ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Трамп оголосив про виведення Нацгвардії з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда: що сталося

Президент США Дональд Трамп заявив про рішення вивести підрозділи Національної гвардії з низки великих міст, попри те, що раніше пов’язував їхню присутність зі зниженням рівня злочинності.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив про виведення Національної гвардії з Чикаго, Лос-Анджелес та Портленд.

Про це він написав у власній соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, злочинність у цих містах «значно зменшилася саме завдяки присутності Національної гвардії». Він наголосив, що без втручання федерального уряду, на його думку, ці міста могли б бути «втрачені».

Водночас президент зазначив, що силові структури можуть знову повернутися до Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда — «можливо, в іншому форматі та з більшою силою», якщо рівень злочинності знову почне зростати.

Також Трамп розкритикував місцеву владу, заявивши, що мери та губернатори-демократи нібито наполягали на виведенні Нацгвардії. Причин ухвалення такого рішення президент США при цьому не уточнив.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським неочікувано заявив, що нібито «Путін хоче бачити Україну успішною і розквітучою».

«Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але я пояснював Путіну», — говорив Трамп.

