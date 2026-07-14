Трамп оголосив своє рішення щодо проходження Ормузької протоки: що вигадав цього разу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження повної блокади суден, пов’язаних з Іраном, а також повідомив про зміну підходу до економічної співпраці з державами Перської затоки.

Відповідну заяву американський лідер оприлюднив у своїй соціальній соцмережі Truth Social.

За його словами, Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства за винятком кораблів, пов’язаних з Іраном.

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«Нафта надходить, як ніколи раніше. Ормузька протока відкрита для всього судноплавства, окрім Ірану, через його брехливе, жорстоке та злочинне керівництво, яке веде країну шляхом повного знищення», — заявив президент США.

Трамп про нові заходи проти Ірану та масштабні інвестиції країн Перської затоки

Він повідомив, що Сполучені Штати запровадять повну блокаду суден, які заходять до іранських портів, виходять із них або перевозять будь-які вантажі, пов’язані з Іраном.

«Ми запровадимо повну блокаду, але лише для суден, які прямують до іранських портів або виходять із них, а також для тих, що перевозять будь-які іранські вантажі», — наголосив Трамп.

Американський президент також повідомив про зміну механізму фінансової взаємодії зі США для країн Перської затоки.

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За його словами, він вирішив відмовитися від 20-відсоткового збору, який раніше мав сплачуватися на користь Сполучених Штатів, натомість зробивши ставку на торговельні та інвестиційні угоди.

«Я вирішив замінити 20-відсотковий компенсаційний збір США торговельними та інвестиційними угодами, які країни Перської затоки укладатимуть зі Сполученими Штатами. Ці інвестиції будуть величезними», — зазначив він.

Трамп вкотре заявив, що не допустить створення Іраном ядерної зброї.

«Часи, коли Іран убивав сотні тисяч людей, закінчилися. І найголовніше — ІРАН НІКОЛИ НЕ МАТИМЕ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ», — підсумував він.

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Нагадаємо, під час атаки Ірану по танкерах в Ормузькій протоці було поранено українців. Восьмеро членів екіпажу зазнали поранень, четверо з них — серйозних травм. У МЗС України засудили іранські удари.

Раніше йшлося про те, що США розпочали третю від початку тижня серію ударів по об’єктах на території Ірану.

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