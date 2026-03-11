Трамп оголосив «війну» азійським коропам і покликав «губернатора» Канади на допомогу

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок боротьби з «агресивним й руйнівним» азійським коропом, який швидко поширюється у Великих озерах.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Я працюю з губернаторкою Гретчен Вітмер над тим, щоб врятувати Великі озера від досить агресивного й руйнівного азійського коропа, який швидко захоплює озеро Мічиган та всі прекрасні навколишні території», — заявив Трамп.

Крім того, президент США закликав губернаторів кількох штатів, а також прем’єр-міністра Канади, якого він вкотре назвав «майбутнім губернатором», приєднатися до цієї боротьби.

«Я закликатиму інших губернаторів приєднатися до цієї боротьби — зокрема з Іллінойсу, Вісконсину, Міннесоти, Пенсильванії, Огайо, Індіани, Нью-Йорка і, звичайно ж, майбутнього губернатора Канади Марка Карні, який, як я знаю, із задоволенням зробить внесок у цю гідну справу», — написав Трамп.

Окремо він повідомив, що працює над порятунком Великого Солоного озера в Юті, яке «за короткий час — якщо нічого не зробити — може повністю залишитися без води».

