Трамп окреслив головну умову угоди з Іраном та зробив заяву про Ормузьку протоку

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока невдовзі відкриється, навіть без співпраці Ірану, а головною метою переговорів із Тегераном є недопущення створення ядерної зброї.

Про це повідомляє CNN.

«Я думаю, що це відбудеться досить швидко. А якщо ні, ми зможемо завершити це так чи інакше. Жодної ядерної зброї. Це 99% угоди», — сказав він.

Реклама

На запитання, чи стосуватиметься угода також протоки, Трамп відповів ствердно.

«Так, але це вирішиться автоматично», — відповів він, додавши, що, на його думку, протока буде відкрита «досить скоро».

Водночас президент США наголосив, що головним пріоритетом угоди з Іраном є обмеження ядерних можливостей країни. Трамп додав, що американська делегація вже прямує до Пакистану для переговорів з іранською стороною. Її очолює віцепрезидент Джей Ді Венс.

Нагадаємо, у вівторок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. Втім, зауважив він, пауза в ударах буде можлива за умови виконання Тегераном конкретної вимоги — відкриття Ормузької протоки для нафтових танкерів.

Реклама

Уже 8 квітня Іран оголосив, що вільний прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою знову заборонено після масованих ударів Ізраїлю по Лівану. Іранська влада звинуватила США в порушенні угоди про припинення вогню.

Трамп напередодні заявив — якщо мирні переговори США та Ірану, які відбуватимуться в Пакистані, зазнають невдачі, американські кораблі відновлять удари по території Ісламської республіки.