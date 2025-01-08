Трамп опублікував карту, на якій США об'єднані з Канадою

На карті, опублікованій Трампом, Канада зафарбована в ті ж кольори, що й США, і позначена частиною Сполучених Штатів.
Новообраний президент США Дональд Трамп опублікував карту, на якій США були об'єднані з Канадою. Обидві країни на карті були зафарбовані в один колір, і Трамп позначив їх як частину Сполучених Штатів.
Вони були опубліковані у його соцмережі Truth Social.
Трамп опублікував дві карти: на першій США зображені з прапором, що покриває і територію Канади, підписано "Oh Canada!". На другій карті США та Канада зафарбовані в один колір без підписів.
Раніше Fox News повідомляло, що Дональд Трамп у розмові з прем'єром Канади Джастіном Трюдо запропонував Канаді стати 51-м штатом США, якщо 25%-ві торгові мита США завдадуть шкоди її економіці. Трюдо, у відповідь, жартома запропонував Трампу стати "губернатором" цього штату.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що під час його президентства американці будуть претендувати на приєднання до країни Канади, Гренландії та Панамського каналу.
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