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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп опублікував провокаційне великоднє привітання для своїх "кривдників"

Привітання містило різке звернення до тих, хто, на його думку, причетний до його поразки на виборах 2020 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у Великодню неділю опублікував два суперечливі повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social.

Про це пише CNN.

Перше з них містило різке звернення до тих, хто, на його думку, причетний до його поразки на виборах 2020 року:

"Усім людям, які ОБМАНУВАЛИ на президентських виборах 2020 року, щоб обрати цього вкрай руйнівного ідіота, я бажаю вам з великою любов'ю, щирістю та прихильністю щасливого Великодня!!!"

Це публічне звернення було адресоване як його політичним опонентам, так і особливо "радикальним лівим безумцям", серед яких він згадав і колишнього президента Джо Байдена.

Проте всього за кілька хвилин до цього Трамп опублікував зовсім інше повідомлення:

"Меланія і я хотіли б побажати всім щасливого Великодня! Незалежно від того, чи йдете ви до церкви чи дивіться службу вдома, нехай цей день буде сповнений миру та радості для всіх, хто святкує Воскресіння Ісуса Христа".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем.

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