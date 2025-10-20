ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Трамп опублікував відео, де «король» з літака скидає фекалії на протестувальників

Дональд Трамп оприлюднив нове AI-відео, де він постає у короні як «король» і з літака скидає фекалії на протестувальників — ролик викликав хвилю обурення на тлі масових демонстрацій «No Kings» у США.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп виклав у соцмережі Truth Social нове відео, згенероване штучним інтелектом, на якому він постає в образі монарха та скидає фекалії з бойового літака на натовп демонстрантів.

19-секундний ролик показує Трампа в короні за штурвалом винищувача з написом «KING TRUMP». Він пролітає над площею, схожою на нью-йоркський Таймс-Сквер, де зібрався великий натовп протестувальників. У момент «атаки» люди починають тікати, а відеоряд супроводжується тріумфальною музикою.

Публікація з’явилася на тлі масштабних демонстрацій у США під гаслом «No Kings», які відбулися 19 жовтня в більш ніж 2 700 локаціях. За даними організаторів, в акціях протесту взяли участь майже 7 мільйонів людей, які виступають проти авторитарних тенденцій у політиці Трампа.

Нагадаємо, що 18 жовтня, у низці міст США розпочалися масштабні акції проти чинного президента Дональда Трампа. Гасло протестів — «Ніяких королів».

Мільйони американців вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення «авторитарними діями адміністрації Трампа». Зокрема, ліберали, які долучилися до акцій, вважають, що Трамп дедалі більше поводиться як монарх, а не як демократично обраний лідер.

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie