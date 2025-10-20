Трамп опублікував відео, де «король» з літака скидає фекалії на протестувальників

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп виклав у соцмережі Truth Social нове відео, згенероване штучним інтелектом, на якому він постає в образі монарха та скидає фекалії з бойового літака на натовп демонстрантів.

19-секундний ролик показує Трампа в короні за штурвалом винищувача з написом «KING TRUMP». Він пролітає над площею, схожою на нью-йоркський Таймс-Сквер, де зібрався великий натовп протестувальників. У момент «атаки» люди починають тікати, а відеоряд супроводжується тріумфальною музикою.

Публікація з’явилася на тлі масштабних демонстрацій у США під гаслом «No Kings», які відбулися 19 жовтня в більш ніж 2 700 локаціях. За даними організаторів, в акціях протесту взяли участь майже 7 мільйонів людей, які виступають проти авторитарних тенденцій у політиці Трампа.

Нагадаємо, що 18 жовтня, у низці міст США розпочалися масштабні акції проти чинного президента Дональда Трампа. Гасло протестів — «Ніяких королів».

Мільйони американців вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення «авторитарними діями адміністрації Трампа». Зокрема, ліберали, які долучилися до акцій, вважають, що Трамп дедалі більше поводиться як монарх, а не як демократично обраний лідер.