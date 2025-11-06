Трамп опублікував відео до річниці виборів: не обійшлося без Путіна

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп, який рік тому переміг на виборах і став 47-м президентом Сполучених Штатів, опублікував відео, приурочене до річниці своєї перемоги.

Відео він оублікував у соцмережах.

У 2024 році Дональд Трамп здобув перемогу, отримавши 277 голосів виборників, і став першим президентом за понад 120 років, який повернувся до Білого дому після перерви між термінами (після Гровера Клівленда).

Що увійшло у святкове відео

Відео, яке політик лаконічно підписав: «З річницею!», є нарізкою фрагментів його ключових зустрічей зі світовими лідерами за час перебування на посаді.

Допис Дональда Трампа. / © Скріншот

Серед кадрів міжнародних зустрічей особливо виділяються моменти за участю президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, до відео потрапила та сама червона доріжка, яку розгорнули для російського лідера під час саміту на Алясці.

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрічалися на Алясці 15 серпня. Переговори тривали три години.

Тоді вони не домовилися про припинення вогню в Україні під час зустрічі на Алясці. Але погодилися в одному: вони обидва зневажають Джо Байдена.

У четвер, 6 листопада, президент США Дональд Трамп у Білому домі зустрінеться з лідерами п’яти країн Центральної Азії — Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Усі вони десятиліттями перебували під впливом Росії.