Трамп ошелешив кількістю втрат в армії РФ порівняно із ЗСУ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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За інформацією президента США Дональда Трампа, від початку 2025 року Росія втратила понад 112 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати України становили лише близько 8 тисяч.

Про це він написав у п’ятницю, 1 серпня, у своїй соцмережі Truth Social.

«Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця [тобто у липні] — у цій безглуздій війні з Україною. Від початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів. Це величезна кількість марних смертей!» — йдеться у дописі американського президента.

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Дональд Трамп додав, що кількість загиблих українських солдатів цього року також велика — 8 тисяч, без урахування зниклих безвісти.

Президент США також зазначив, що серед загиблих у цій війні, яку веде Кремль, є мирні жителі України, хоча, за його словами, їхня кількість менша в порівнянні з втратами в лавах українських військових.

Водночас він пов’язав загибель цивільних із обстрілами українських міст. «Російські ракети падають на Київ та інші населені пункти», — йдеться у дописі.

На завершення Трамп повторив свою традиційну тезу про те, що війна Росії проти України стала можливою через його попередника на посаді — Джо Байдена.

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«Я тут, щоб подивитися, чи зможу я зупинити цю війну», — наголосив він.

Раніше американський президент назвав «огидними» останні масовані обстріли Росією українських міст, внаслідок яких загинули десятки людей.

Нагадаємо, напередодні, 31 липня, президент США Дональд Трамп анонсував візит свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Росії та підтвердив, що проти держави-агресорки будуть запроваджені жорсткі санкції, якщо у Кремлі не погодяться на припинення війни.