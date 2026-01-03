Трамп особисто обирав мармур для планованого бального залу Білого дому : триває суперечливий проєкт реконструкції

Білий дім / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 2 січня 2026 року, особисто відвідав підприємство з продажу мармуру та оніксу в штаті Флорида, де довго вибирав оздоблювальні матеріали для майбутнього розкішного бального залу Білого дому. За словами представників компанії, він провів там близько півтори години, переглядаючи зразки каменю.

Про це пише CNN.

Будівництво нового залу відбувається на місці колишнього Східного крила Білого дому, яке було знесене у жовтні 2025 року в рамках великого проєкту розширення. Загальна площа бального залу перевищить 8 630 м² (90 000 кв. футів), а він призначений для великих державних прийомів та офіційних заходів.

За повідомленнями, мармур і онікс для оздоблення Трамп вибирав білий і рожевий, і за словами співробітників фірми-постачальника, президент уважно ставився до підбору каменю. Зазначено, що ці матеріали повинні бути використані в інтер’єрі залу та суміжних просторах.

Трамп стверджує, що кошти на будівництво та закупівлю матеріалів будуть приватними, а не коштом федерального бюджету. Вартість проєкту значно зросла порівняно з початковими оцінками: зараз вона наближається до 400 мільйонів доларів.

Проте ініціатива викликає критику: сторонні спостерігачі вважають, що витрати на розкішне оздоблення та масштаби реконструкції є недоречними на тлі економічних проблем, з якими стикаються пересічні американці. Дехто також звертає увагу на суперечки навколо процедур отримання дозволів та історичної цінності будівель, що підлягають зміні.

Офіційні представники Білого дому заявляють, що проєкт відповідає традиціям розширення та модернізації резиденції президента США і що будівництво має завершитися до кінця другого терміну Трампа у 2029 році.

