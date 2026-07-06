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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп особисто просив Інфантіно скасувати дискваліфікацію нападника збірної США

Після дзвінка ФІФА допустила гравця до поля. Трамп публічно подякував, зазначивши, що організація «виправила велику помилку».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Трамп та Джанні Інфантіно

Трамп та Джанні Інфантіно / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп особисто попросив президента ФІФА Джанні Інфантіно призупинити дискваліфікацію американського футболіста Фоларіна Балогуна.

Про це пише Reuters.

Балогун у матчі проти Боснії і Герцеговини отримав червону картку за те, що наступив супернику на щиколотку. Тренер збірної США Маурісіо Почеттіно заявляв, що цей інцидент не заслуговував на покарання.

Після перемоги над Боснією та Герцеговиною з рахунком 2:0 США вийшли до 1/8 фіналу, де зіграють із Бельгією. Згідно з правилами, Балогун не міг би брати участі у цьому матчі — червона картка автоматично означає дискваліфікацію на наступний матч.

Після цього Трамп зателефонував Інфантіно і попросив ФІФА переглянути рішення. Зрештою ФІФА дозволила Балогуну зіграти, але не скасувала саму червону картку — лише призупинила покарання.

Зазначимо, що 25-річний Балогун з трьома голами є найкращим бомбардиром збірної США на домашньому Мундіалі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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