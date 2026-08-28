Директор ЦРУ Джон Реткліфф / © Associated Press

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Дипломатична місія директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії виявилася настільки чутливою, що про неї не знали навіть високопосадовці Білого дому. Дональд Трамп особисто відправив очільника розвідки до Москви, тримаючи в невіданні близьких помічників і військових керівників, які зазвичай отримують зведення про такі поїздки.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Після того як попередні дипломатичні спроби інших уповноважених посланців не зупинили війну в Україні, Трамп вирішив змінити тактику. Таємний візит Реткліффа, який прибув до столиці РФ незапозначеним військово-транспортним літаком C-17 з Латвії, змусив європейських посадовців терміново з’ясовувати деталі.

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Ключові месиджі та цілі секретного візиту

Недоторканність НАТО

За даними джерел WSJ, голова ЦРУ жорстко попередив російські спецслужби про недопустимість атак на країни НАТО та наголосив, що США залишаються відданими Статті 5 про колективну оборону.

Відновлення переговорів

Реткліфф обговорив можливість активізації переговорного процесу щодо завершення війни в Україні. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов раніше зазначав, що ці переговори можуть відновитися у вересні.

Тиск через Іран

Очільник ЦРУ закликав Кремль припинити економічну та безпекову співпрацю з іранським режимом на тлі посилення американських санкцій проти Тегерана.

Оцінки розвідки свідчать, що Москва могла перевіряти міцність Альянсу за допомогою гібридних атак чи провокацій. Своєю чергою Трамп запевнив журналістів, що Путін «не нападатиме на територію НАТО».

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Джерела зазначають, що Трамп обрав саме Реткліффа через його прямий канал комунікації з російськими спецслужбами та особисту довіру. Метою персонального послання було чітко донести Кремлю: прагнення Трампа досягти миру в Україні не означає, що США послаблять свої зобов’язання щодо безпеки Європи.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Того самого дня ЗМІ повідомили, що США нібито попросили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу та півночі Росії на час перебування делегації.

Водночас керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що війна в Україні не була головною темою під час візиту директора ЦРУ до Москви.

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