Трамп осоромився на пресконференції із Зеленським: помилки, плутанина і гучні заяви

Трамп і дивні заяви на пресконференції в Анкарі / © Associated Press

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Під час саміту НАТО в Анкарі, що проходить 7 та 8 липня, президент США Дональд Трамп дав спільну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським. У ході спілкування Трамп неодноразово помилявся, плутав імена та назви країн.

Ляпи Трампа під час пресконференції в Анкарі: що він говорив

Спершу Трамп написав, що провів із Володимиром Зеленським пресконференцію з «Fake News». Зазвичай так президент США називає незалежну пресу.

«Президент Зеленський і я щойно провели пресконференцію з Fake News. Все пройшло дуже добре. Усі шукають рішення. Дуже позитивно», — написав Трамп.

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Також до конфузів увійшло те, що Трамп назвав Японію «Ісламською республікою». Він переплутав Іран та Японію, коли відповідав на запитання журналістів:

«Два місяці тому по нас випустила 211 ракет Ісламська республіка Японія. Вони запустили 211 ракет по нашому авіаносцю за одну годину».

Також під час спілкування з журналістами Трамп переплутав Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Він запитав, чи є у журналістів ще запитання до президента Путіна, коли поруч сидів Зеленський. Журналісти відразу виправили Трампа, однак він вирішив звести усе на жарт.

Серед конфузів також те, що Трамп зробив доволі неоднозначну заяву: він сказав, що між українським і російським народами «дуже мало різниці».

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«Я використав аналогію, і вона звучить просто, але частково правдиво. У тебе двоє дітей у парку, вони не люблять одне одного, і починають сваритися. Іноді треба дати їм боротися».

Трамп про війну в Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що президент України Володимир Зеленський зможе відбудувати велику країну після війни.

Водночас американський лідер наголосив на стратегічному значенні українських природних ресурсів і багатих покладів рідкісноземельних матеріалів, назвавши Україну однією з найбагатших країн за цим показником.

Також Трамп зазначив, що Вашингтон має власний інтерес в Україні через наявність найкращих земель у світі для рідкісноземельних матеріалів.

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