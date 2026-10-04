Трамп отримав право на «пекельні» санкції проти РФ, але поки не застосовує їх: що кажуть у США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає різні важелі тиску, які могли б допомогти завершити війну Росії проти України. Серед них можуть бути й мита проти найбільших покупців російських енергоносіїв — Китаю та Індії. Однак США поки не ухвалили це рішення.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю CBS News.

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Журналістка запитала його про законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який розширює повноваження президента щодо покарання країн, які купують російське паливо. Вона зазначила, що до 18 жовтня Трамп має визначитися, чи застосовувати мита до найбільших покупців — Китаю та Індії.

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Райт не став прямо відповідати, чи президент піде на такий крок.

«Він залишає кожне рішення до самого кінця. Він оцінить усі плюси й мінуси», — сказав міністр.

За його словами, Трамп продовжує шукати способи припинити війну, а завершення бойових дій, на думку адміністрації, могло б також суттєво вплинути на світові ціни на енергоносії.

«Він невпинно працював, намагаючись завершити цю війну. Припинення цієї війни не лише зупинило б загибель десятків тисяч людей щомісяця, а й різко знизило б ціни на енергоносії», — заявив Райт.

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На уточнювальне запитання, чи справді США можуть запровадити мита проти Китаю через закупівлю російської нафти, міністр знову відмовився випереджати рішення президента.

«Я не буду забігати наперед президента. Ми намагаємося мати якомога кращі відносини з Китаєм і рухатися вперед. Думаю, зараз усе йде досить непогано», — зазначив він.

Водночас Райт наголосив, що Вашингтон має розглядати всі доступні інструменти тиску.

«З іншого боку, потрібно дивитися на кожен важіль, який у вас є, щоб покласти край кривавому конфлікту», — сказав міністр.

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Що відомо про санкції Ліндсі Грема

Раніше ми писали, що 18 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон Lindsay O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, який суттєво розширює санкційні та тарифні повноваження Вашингтона щодо Росії та Ірану.

Одним із ключових положень документа є можливість запровадження мит до 100% на товари з країн, які залишаються найбільшими покупцями російської нафти або газу чи допомагають Москві обходити санкції. Серед найбільших імпортерів російської нафти називають Китай та Індію.

Крім того, закон спрямований проти російського енергетичного й оборонного секторів, фінансових структур та так званого тіньового флоту танкерів, який Росія використовує для обходу нафтових обмежень.

За даними Reuters, нові тарифні механізми можуть бути застосовані протягом 30 днів після набуття законом чинності. Водночас документ залишає президентові США можливість робити винятки з міркувань національної безпеки.

Пізніше Трамп заявив із трибуни Генеральної асамблеї ООН, що закон Грема надав йому «значні нові повноваження» щодо тарифів.

«Якщо це буде необхідно, я змушений буду їх використати», — сказав президент США.

Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу, сенаторам і членам Палати представників США за підписання закону Грема. Глава держави наголосив, що найкращим вшануванням пам’яті покійного сенатора стане повноцінна і якнайшвидша реалізація цього документа, оскільки економічний тиск і рішучість є ключовими інструментами для завершення війни та досягнення миру.

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