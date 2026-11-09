Трамп оцінив свої шанси потрапити до раю: що він відповів журналісту

Дональд Трамп хоче потрапити до раю / © Associated Press

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Діалог про людську смертність та релігійні сподівання раптово став одним із найбільш обговорюваних моментів у спілкуванні президента США Дональда Трампа з медіа. Очільник Білого дому відверто поділився власною думкою щодо того, яке майбутнє чекає на його душу після закінчення земних днів.

Про це повідомляє Clash Report.

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Трамп не хоче потрапити до пекла: що він заявив

Власні погляди щодо потойбічного життя Трамп висловив під час інтерв’ю для телепрограми 60 Minutes.

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Ведучий Росс Даутхат підвів співрозмовника до теми неминучості смерті та поставив пряме запитання: «Як ви вважаєте, ви потрапите до раю?»

Реакція Дональда Трампа виявилася лаконічною, проте доволі емоційною.

«Сподіваюся, що так. Я не хочу до пекла», — зазначив Трамп.

За інформацією CBS, запис проходив у п’ятницю в стінах Білого дому. Це перша масштабна зустріч Трампа з пресою після того, як Демократична партія вирвала перемогу у республіканців.

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Окрім міркувань про вічне, розмова охопила цілу низку гострих тем: невдачі республіканців, розслідування в стінах Конгресу, стан економіки, а також перебіг бойових дій в Ірані та Україні.

Журналісти пригадали, що Трамп не вперше коментує теми потойбіччя. Зазвичай він робить це з часткою іронії або підкресленої обережності.

Торік він висловлював сумніви щодо того, чи вдасться йому «потрапити до раю», припускаючи, що може бути «не зовсім призначеним для раю». Ці слова пролунали після того, як він публічно пов’язав свої шанси на порятунок душі зі здатністю домогтися мирної угоди щодо України.

Схожі думки лунали й раніше. У програмі Fox & Friends Трамп зазначав: «Я хочу спробувати потрапити до раю, якщо це можливо».

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Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп після поразки республіканців на проміжних виборах перетворюється на ще більш ненадійного та нестабільного партнера для України. Його непослідовні рішення — від скасування санкцій на російське пальне до зустрічі у Білому домі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим — підкреслюють небезпеку остаточного припинення допомоги США.

Попри підготовку до мирних переговорів в Абу-Дабі, Трамп публічно заявив, що очікує на «велику угоду», яка може охопити всю Європу. Прагнення Трампа до угод з РФ та можливе згортання американської підтримки вимушують Україну та європейських союзників готуватися до автономного існування. Хоча повний відхід США не спричинить миттєвого колапсу, він надішле небезпечний сигнал Москві.

Водночас політика Трампа оголює критичну залежність України від США у трьох ключових сферах, які Європа наразі не здатна замінити: протиповітряній обороні, розвідці та супутниковому зв’язку. Попередня обіцянка Трампа ліцензувати виробництво перехоплювачів Patriot в Україні так і не матеріалізувалася, а глобальний дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3 загострився через розпочату Трампом війну проти Ірану.

Саме тому загравання Трампа з Росією створює пряму загрозу для українського війська та цивільного населення, пише Bloomberg.

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