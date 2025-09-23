Трамп звинуватив ООН у саботажі - подробиці, що трапилось перед виступом / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп перед виступом на Генеральній Асамблеї ООН зіткнувся з технічними проблемами: ескалатор і телесуфлер не працювали.

Трамп прокоментував інцидент у соцмережах, а відео оприлюднив Fox News.

На кадрах можна побачити, як під час підготовки до виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією мали підніматися сходами самотужки. За його словами, зламані ескалатор та телесуфлер стали несподіваною проблемою.

«Ескалатор і телесуфлер, що не працюють, я отримав від ООН», — висловився Трамп.

Також під час рекламної паузи Трамп опублікував довгий твіт, присвячений демократам, у якому висловив свою позицію щодо політичних суперників.

Цей інцидент викликав хвилю жартів у Мережі, де користувачі казали про «технічні неполадки світового масштабу» на сцені ООН.

Нагадаємо, під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 23 вересня американський президент Трамп «розніс» ЄС і НАТО.

Він також заявив, що США готові ввести «серйозні мита» проти Росії, якщо та не погодиться на припинення війни в Україні.

Тим часом НАТО не планує негайно збивати російські військові літаки, які порушують повітряний простір країн-членів, про що сказав генсек Альянсу Марк Рютте.