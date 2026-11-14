Трамп передумав: Пентагон готує новий план скорочення військ в Європі

Президент США Дональд Трмп змінив рішення щодо виведення американських військових з Європи / © Associated Press

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Нині на європейському континенті перебувають близько 80 тисяч американських військовослужбовців. Однак, за новими оцінками, скорочення контингенту може бути значно меншим, ніж очікували союзники по НАТО, які раніше допускали виведення до 25 тисяч військових.

Про це пише Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом обговорень.

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Чому США можуть скоротити менше військових

Однією з причин перегляду планів стало збільшення оборонних витрат країн НАТО. За словами джерел Bloomberg, у Вашингтоні позитивно оцінили готовність європейських союзників вкладати більше коштів у спільну безпеку.

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Крім того, Пентагон врахував стратегічне значення американських сил у Європі для операцій на Близькому Сході. Через війну з Іраном військова інфраструктура та підрозділи США на європейських базах залишаються важливими для проєктування американської військової потужності в регіоні.

Посол США при НАТО Метт Вітакер раніше заявляв, що не очікує масштабного скорочення.

«У нас тут багато ресурсів, які перебувають саме там, де нам потрібно», — пояснив він.

Основна частина можливого виведення військових припаде на Німеччину, де розташований найбільший американський контингент у Європі. Водночас присутність США на східному фланзі НАТО планують посилити. Країни, що межують із Росією, готові взяти на себе частину витрат на утримання американських сил.

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Коли Трамп ухвалить остаточне рішення

Перегляд військової присутності США в Європі ще триває. У Пентагоні заявили, що наразі немає нових рішень, про які можна оголосити публічно.

У вересні командувач об’єднаних сил НАТО в Європі та голова Європейського командування США генерал Алексус Гринкевич передав команді Пентагону кілька можливих сценаріїв. Заступник міністра оборони з політичних питань Елбрідж Колбі має підготувати офіційну доповідь главі Пентагону Піту Гегсету. Очікується, що той представить Дональду Трампу остаточні рекомендації 1 грудня.

Можливості адміністрації також обмежує законодавство. У 2025 році Конгрес США ухвалив закон, який забороняє Пентагону скорочувати американський контингент у Європі нижче 76 тисяч військових без консультацій із союзниками та детальної оцінки безпекових ризиків. Аналогічні обмеження стосуються виведення військових баз і великої кількості озброєння.

Європа готується до більшої відповідальності за оборону — останні новини

На тлі тиску Вашингтона європейські союзники почали активніше перебудовувати власну оборону. Зокрема, у 2025 році сукупні витрати європейських членів НАТО та Канади на оборону зросли на 20% проти попереднього року. Тепер країни Альянсу обговорюють безпрецедентні кроки у відповідь на вимоги Трампа.

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Водночас скорочення американської присутності викликає занепокоєння щодо безпеки східного флангу НАТО. Аналітики застерігають, що послаблення американських гарантій може збільшити ризик російської агресії проти Литви, Латвії та Естонії. Особливо небезпечним такий сценарій може стати, якщо Москва вирішить перевірити готовність Альянсу захищати своїх членів без повноцінної участі США.

Європейські уряди також побоюються, що політична нестабільність у США може ще більше ускладнити відносини всередині НАТО. Зокрема, після проміжних виборів до Конгресу американський президент може активніше використовувати зовнішню політику для реалізації власних рішень, адже в цій сфері його повноваження ширші. Через це європейські союзники готуються до нового тиску Трампа на Альянс.

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