Трамп передумав зустрічатися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп більше не бачить сенсу у зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це американський лідер написав у соцмережі Thruth Social, передає CNN.

«Я мав зустрітися з президентом Сі через два тижні на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер, схоже, в цьому немає жодного сенсу», — йдеться у повідомленні.

Американський лідер пояснив скасування зустрічі із Сі тим, що Китай має намір посилити експортний контроль у сфері рідкісноземельних металів.

«У Китаї відбуваються дуже дивні речі! Вони стають дуже ворожими та надсилають листи до країн світу, в яких висловлюють бажання запровадити експортний контроль на кожен елемент виробництва, пов’язаний з рідкісноземельних металів, та практично на все, що спаде їм на думку, навіть якщо це не виробляється в Китаї», — написав Трамп.

За його словами, це «засмітить» ринки та ускладнить життя практично кожній країні світу, «особливо Китаю».

Трамп також пригрозив економічними санкціями проти Китаю.

«Залежно від того, що Китай скаже про ворожий „наказ“, який вони щойно видали, я буду змушений, як президент Сполучених Штатів Америки, фінансово протидіяти їхньому кроку. На кожен елемент, який вони змогли монополізувати, у нас є два», — додав він.

Нова торгівельна війна США і Китаю

У четвер, 9 жовтня, Пекін посилив масштабні обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, розширивши перелік мінералів, що перебувають під контролем, та поширивши контроль, спрямований на технології їх виробництва та використання за кордоном, зокрема для військових цілей та напівпровідникових застосувань.

Цей крок відбувся на тлі прагнення Пекіна посилити свій вплив у торговельних переговорах зі Сполученими Штатами та напередодні очікуваної зустрічі між Сі та Трампом на полях саміту АТЕС у Південній Кореї пізніше цього місяця.

CNN з посиланням на високопосадовця адміністрації та джерело, знайоме з цим питанням, повідомляє, що чиновники Білого дому розцінили цей крок як драматичну ескалацію, яка може загрожувати зустрічі ще до того, як Трамп публічно озвучив цю погрозу в соціальних мережах.

За словами джерел, у Білому домі також є приватне розчарування після того, як Міністерство торгівлі США наприкінці минулого місяця розширило кількість китайських фірм у чорному списку експортного контролю, що могло б розчарувати Китай.

За словами високопоставленого чиновника, Китай запросив Трампа відвідати Пекін під час його поїздки до Азії наприкінці цього місяця, але Білий дім відхилив запрошення, не маючи чітких планів дій. Вони домовилися працювати над проведенням зустрічі на полях економічного саміту.

У своєму дописі в соцмережі Дональд Трамп наголосив, що подібні послання з боку Пекіна були особливо недоречними на тлі перемир’я між Ізраїлем і палестинським радикальним рухом ХАМАС.

«Це був День, коли після трьох тисяч років безладу та боротьби НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ НАСТАВ МИР. Цікаво, чи було це збігом обставин?» — написав він.

Наразі товари з Китаю оподатковуються щонайменше у 30% до листопада. Тим часом американський експорт до Китаю оподатковується у розмірі 10%. Раніше цього року тарифи для обох країн, двох найбільших економік, зросли понад 100%, що фактично призвело до зупинки торгівлі.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп може відвідати Китай перед участю в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який триватиме у Південній Кореї від 30 жовтня до 1 листопада, або зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях цього заходу.

Нагадаємо, на початку вересня президент США Дональд Трамп із сарказмом прокоментував великий військовий парад у Китаї, на якому були присутні лідер КНР Сі Цзіньпін, президент Росії Володимиро Путін та диктатор з Північної Кореї Кім Чен Ин.