Трамп перефарбував волосся: його новий колір шокував Мережу

Дональд Трамп з новим кольором волосся / © Getty Images

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Знаменита зачіска Дональда Трампа, схоже, увійшла у свою «темну еру». Політик, який відомий своїм пишним золотаво-білявим волоссям, здивував публіку новим образом — він перефарбувався та став майже брюнетом.

Про це пише видання New York Post.

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Зміни у зовнішності помітили після того, як літак Трампа приземлився для його вихідних у гольф-клубі в Бедмінстері. Темніша шевелюра одразу підірвала інтернет, адже це один із небагатьох випадків, коли він наважився змінити свій фірмовий стиль. Користувачі соцмереж вибухнули жартами та компліментами: хтось зазначив, що кінець літа — це природний час для переходу з блонду в брюнет, а письменниця Енні Ламотт взагалі порівняла новий вигляд Трампа із молодим Пірсом Броснаном.

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Наразі невідомо, чи це довгострокова зміна іміджу, чи разовий експеримент.

Дональд Трамп з новим кольором волосся / © Getty Images

Зазвичай політик рідко змінює свій впізнаваний стиль, хоча прецеденти вже були. У 2019 році під час відвідування церкви у Вірджинії він з’явився з зачесаним назад волоссям, проте вже того самого дня повернувся до звичного вигляду.

Зачіска Трампа роками залишалася предметом чуток — йому приписували і носіння перуки, і операції зі зменшення шкіри голови. А під час виборчої кампанії 2016 року він навіть дозволив ведучому Джиммі Феллону скуйовдити своє волосся в прямому ефірі, аби довести, що воно справжнє. Наразі офіційного коментаря щодо нового кольору волосся від представників Трампа немає.

Раніше ми писали про те, який вигляд насправді має президент Трамп без його знаменитого макіяжу.

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