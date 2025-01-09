Чому Трамп відмовився від обіцянки закінчити війну в Україні за 24 години: пояснення від Financial Times

Новообраний президент США Дональд Трамп переніс свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на декілька місяців. Європейські партнери сприйняли це як знак того, що його адміністрація не буде негайно відмовлятися від підтримки Києва.

Про це пише Financial Times із посиланням на двох європейських чиновників.

За словами єврочиновників, команда Трампа наразі не вирішила, як завершити війну в Україні. Вони підкреслили, що, найімовірніше, підтримку України буде подовжено після інавгурації президента США 20 січня.

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"Уся команда Трампа схиблена на силі і на тому, щоб виглядати сильною, тому вони переглядають підхід до України", – сказав один із чиновників журналістам.

Співрозмовник заявив, що майбутня адміністрація Трампа також побоюється того, що розв'язання конфлікту в Україні можуть порівняти з виведенням американських військ з Афганістану 2021 року.

Водночас європейські лідери та офіційні особи намагаються довести новообраному президенту США та його команді, що продовження військової допомоги Україні необхідне, щоб поставити Київ у сильніше становище для мирних перемовин і примусити РФ сісти за стіл переговорів, зазначив чиновник.

Крім того, у виданні нагадали, що в грудні 2024 року французькі чиновники говорили про те, що зміцнення позицій України на полі бою призведе до припинення просування Росії на сході країни. Вони додали, що переговори також малоймовірні, якщо РФ продовжить захоплювати нові території.

Financial Times також підкреслює, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні минулого тижня зустрічалася з Трампом у його приватній резиденції у Флориді. Вона говорила про те, що республіканець не кине Україну.

"Я не передбачаю роз'єднання США. У питанні миру Трамп може бути тим, хто просувається до рішення, але я не думаю, що це означає відмову від України", – сказала вона на одній з останніх прес-конференцій.

Також Мелоні заявляла, що Україна повинна отримати конкретні гарантії безпеки як частину будь-якої потенційної дипломатичної угоди, зазначили у виданні.

"Гарантії безпеки є основоположними, якщо ми дійсно прагнемо миру в Україні. Ми всі знаємо, що в минулому Росія порушувала підписані нею угоди. Без гарантій безпеки у нас не може бути впевненості в тому, що це не повториться", – сказала вона.

Нагадаємо, Трамп назвав новий термін закінчення війни в Україні. Він сподівається зупинити війну за пів року.

Раніше історик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що що Трамп може дистанціюватися від проблеми закінчення війни в Україні.

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