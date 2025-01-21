Трамп перейменував найвищу гору в США та Мексиканську затоку: які назви вони отримали

Президент Дональд Трамп підписав указ, що передбачає перейменування гори Мак-Кінлі та Мексиканської затоки. Згідно з заявою Білого дому, ці зміни мають "вшановувати американську велич".

Про це повідомило видання CNN.

"В національних інтересах пропагувати видатну спадщину нашої нації і забезпечити, щоб майбутні покоління американських громадян вшановували спадщину наших американських героїв", - зазначено в указі Трампа.

Зокрема, у документі зазначено, що гора Мак-Кінлі на Алясці має повернути свою назву, яку змінив Барак Обама у 2015 році на Деналі. Трамп визнав рішення Обами "образою" для пам’яті президента Мак-Кінлі, зазначивши, що той "відстоював тарифи" і був убитий "в результаті нападу на цінності нашої нації і наш успіх".

Окрім того, указ закликає міністра внутрішніх справ "співпрацювати з корінними народами Аляски, організаціями штату і місцевими організаціями для прийняття назв для визначних пам'яток, щоб вшанувати історію і культуру народу Аляски".

Указ також містить розпорядження про зміну назви Мексиканської затоки на Американську затоку з огляду на її економічне значення для країни. Трамп також наказав оновити карти і документи федерального уряду, аби вони "відображали його перейменування".

Указ також вимагає від керівників урядових установ призначити нових членів Ради з географічних назв США, яка підпорядковується Геологічній службі США, переглянути її поточний склад і "розглянути можливість заміни цих осіб".

Нагадаємо, Трамп відповів, чи збережуть США санкції проти Росії.

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