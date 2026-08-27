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Трамп перейменував озеро в Канаді та замахнувся на два океани: яку назву дав
Трамп перейменував озеро Онтаріо на «Америку» та анонсував нові зміни назв океанів.
Президент США Дональд Трамп заявив про перейменування озера Онтаріо на «Америку» та додав, що хоче змінити назви океанів.
Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами.
Трамп перейменував озеро Онтаріо — що відомо
Під час своєї заяви американський лідер оголосив про негайне перейменування водойми.
«Ми збираємося змінити назву озера Онтаріо на озеро „Америка“, і це набуде чинності негайно», — заявив Трамп.
Згодом, він підписав указ про перейменування. Окрім рішення щодо озера, президент США висловив намір змінити географічні назви у глобальному масштабі, згадавши при цьому океани.
«У нас є затока. У нас є озеро. Тепер нам потрібний океан. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану», — зазначив Трамп.
Нагадаємо, Міністерство освіти США опинилося в центрі скандалу після публікації в соцмережі X відео з президентом Дональдом Трампом. У ролику використали фрагмент фільму «Темні часи» (Darkest Hour), у якому йдеться про «тигра».