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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп перейменував озеро в Канаді та замахнувся на два океани: яку назву дав

Трамп перейменував озеро Онтаріо на «Америку» та анонсував нові зміни назв океанів.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про перейменування озера Онтаріо на «Америку» та додав, що хоче змінити назви океанів.

Про це Дональд Трамп повідомив під час спілкування з журналістами.

Трамп перейменував озеро Онтаріо — що відомо

Під час своєї заяви американський лідер оголосив про негайне перейменування водойми.

«Ми збираємося змінити назву озера Онтаріо на озеро „Америка“, і це набуде чинності негайно», — заявив Трамп.

Згодом, він підписав указ про перейменування. Окрім рішення щодо озера, президент США висловив намір змінити географічні назви у глобальному масштабі, згадавши при цьому океани.

«У нас є затока. У нас є озеро. Тепер нам потрібний океан. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, Міністерство освіти США опинилося в центрі скандалу після публікації в соцмережі X відео з президентом Дональдом Трампом. У ролику використали фрагмент фільму «Темні часи» (Darkest Hour), у якому йдеться про «тигра».

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