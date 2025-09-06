Трамп перейменував Пентагон на Міністерство війни

Піт Гегсет та Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким змінив назву Міністерства оборони на Міністерство війни.

Про це він повідомив у Білому домі.

«Ми ніколи не боролися, щоб перемогти. Ми нічого не втратили, але ми не боролися заради перемоги», — сказав Трамп.

Реклама

Він додав, що США могли би швидко виграти кожну з війн, але обрали хибний шлях. «Ми могли б швидко виграти кожну з цих війн, але пішли шляхом, який, на мою думку, був, мабуть, політично коректним, але неправильним для нашої країни», — підкреслив президент.

Після оголошення про зміну назви міністр Піт Хегсет вже оновив у соцмережі Х назву своєї посади, вказавши новий варіант.

Сторінка Піта Гегсета у соцмережі Х

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 5 вересня, президент США Дональд Трамп підпише указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни.

Ми раніше інформували, що міністр оборони США звільнив керівника Розвідувального управління через «втрату довіри» після того, як доповідь розвідки спростувала заяви Трампа щодо удару по Ірану.